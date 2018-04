Mette Spjelkavik Enoksen fra Andøy med i ny P3-serie

Nyheter

NRK-nettserien «Skam» tok Norge - og etterhvert også verden - med storm, med sin ekstremt realistiske skildring av et ungdomsmiljø i Oslo.

Ny nettserie

Noe av det som gjorde at serien utmerket seg, var formatet - den ble sluppet i form av små klipp på en nettside, i tillegg til skjermdumper av meldinger i Messenger-appen, bilder fra Instagram, og så videre.

Det ble altså opprettet flere profiler på sosiale medier som tilhørte de fiktive karakterene i serien, og slik ble universet utvidet også utenfor skjermen. Hver fredag ble en sammensetning av klippene sendt som episode på TV, for dem som foretrekker det mer tradisjonelle TV-formatet.

NRK er i gang med et lignende prosjekt spilt inn i Sogn og Fjordane, kalt «Lovleg», men de har også - helt uannonsert - sluppet en ny nettserie, som heter «Blank».

Denne følger samme format som Skam, det slippes små klipp, bilder og meldinger fra sosiale medier. I skrivende stund er det kommet tre klipp og to Messenger-utvekslinger. Det ligger også noe ute på hovedpersonen Elllas Instagram-profil.

Kjent fjes

Serien følger en gruppe unge voksne som bor i Oslo. NRK er svært ordknappe om serien, de har ikke informert om den på forhånd, og skuespillerne i serien får ikke lov til å gi intervjuer.

En observant seer av serien syns hun så andøyværing Mette Spjelkavik Enoksen dukke opp i et av klippene. Hun er skuespiller og har blant annet vært aktiv i teatermiljøet i Andøy, men bor nå i Oslo.

Enoksen selv, kan ikke si noe: Vi må snakke med NRK, er hennes kommentar.

Kommunikasjonsansvarlig for serien hos NRK, Nathalie Sprus, sier at ingen av skuespillerne er tilgjengelige for pressen.

Hverken Enoksen eller NRK bekrefter formelt at Enoksen spiller i serien, eller hvilket omfang denne rollen har, men Enoksen er et kjent fjes for mange i Vesterålen.

Ansatt på Plantasjen

Enoksen dukker opp i klippet sluppet mandag, som heter «Hvilken dato». Hun er der ansatt i samme Plantasjen-butikk som Ella jobber i.

Enoksen er per nå kun med i noen sekunder, men det er som sagt ukjent om hun kun har en liten statistrolle, eller en mer gjentakende rolle. Sprus i NRK kan ikke si noe om omfanget av rollen på nåværende tidspunkt.

– Serien er såvidt i gang. Så her er det bare å følge med! Noe mer har vi ikke å si akkurat nå, er hennes kommentar.