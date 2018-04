Nå kan du sende post fra din egen postkasse

Nyheter

Posten har laget en enkel løsning for å sende fra postkassa der du bor. Sendingen må være under to kilo og passe i postkassen. Budet henter forsendelsen på sin vanlige runde.

– Dette er et tilbud for dem som ønsker en enklere hverdag og denne nye tjenesten bidrar til nettopp det, sier konsernsjef Tone Wille i Posten Norge i en pressemelding.

Fornøyde kunder

– Fysiske leveranser blir ikke gammeldags, det skjer bare på nye måter. De kundene som allerede har testet løsningen er superfornøyde og sier at dette dekker et behov. For oss i Posten er det spennende å kombinere ny teknologi og tradisjonelle postkasser, sier Wille.

I Norge er det 2,4 millioner postkasser, og de fleste egner seg utmerket til å både motta og sende post. Dersom du ønsker, kan du også kjøpe digitalt frimerke og levere i de vanlige røde innleveringspostkassene eller på Posten.

Testet av Tise

Siden mars har brukere av salgsappen Tise fått tilbud om å kjøpe digitalt frimerke ved forsendelse av pakker. Appen har rundt 330.000 brukere i Norge og til enhver tid rundt 1,3 millioner annonser. Rundt halvparten av dem som har fått spørsmål om digitalt frimerke, har valgt å bruke det.

– Vi har brukere fra hele Norge og ser at det er stort behov for enkelt å kunne sende klær og gjenstander til hverandre. Digitalt frimerke og sende fra egen postkasse er positivt for våre brukere og for det åpne markedet, mener CEO Eirik Rime i Tise.