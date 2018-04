Stor snøskredfare i Nordland

Nyheter

Mer nedbør, mildvær og fravær av nattefrost vil øke faren for at de vedvarende svake lagene blir svekket slik at store skred kan gå, melder Norges vassdrags og energidirektorat (NVE).

Smeltende snø gjør at rasfaren er stor flere steder i landet. Både onsdag og torsdag er det meldt betydelig snøskredfare flere steder i Nord-Norge, inkludert i Lofoten og Vesterålen. I Ofoten, Saltaen og ved Svartisen, er det sågar meldt stor snøskredfare fra og med torsdag, der snøskredfaren er satt til nivå fire.

Ifølge varsom.no, kan sol og plussgrader i Vesterålen gi naturlig utløste skred, som gjør at det blir lettere å påvirke dype svake lag: Skred kan bli store. Hold avstand til bratt terreng og utløpssoner. Farenivået er satt til tre og det advares mot at noen middels eller store, naturlig utløste skred kan forekomme, heter det i varslinga.

I flere av disse områdene er det ventet at noen middels store eller store naturlig utløste skred kan forekomme. Tirsdag skal det ha gått flere skred.

De siste ukene har det vært over 25 snøskredhendelser i Nord-Norge, men det normalt går det to-tre skred i denne perioden.