Fredag meldes det stor snøskredfare i Vesterålen

Etter at snøskredvarslet har stått på tre i lang tid i Vesterålen og Lofoten, øker det til fire fra og med fredag. Ifølge varsom.no, er det fordi flere dager med fravær av nattefrost, gjør at fuktighet/mildvær begynner å gå ned til de markante svake lagene i snødekke.

Bindingene blir da svekket slik at det kan gå flere store våte naturlig utløste skred. Vær også oppmerksom på at skavler eller mindre våte løssnøskred kan utløse større skred, heter det i snøskredvarslet.

Nivå fire er det nest høyeste nivået i skredfareskalaen. I forbindelse med snøskred, betyr det at det er omfattende ustabile forhold og svake bindinger i de fleste brattheng. Det er stor sannsynlighet for at skred på dette farenivået blir utløst selv ved liten tilleggsbelastning, i mange brattheng. Fjernutløsning er også sannsynlig. Under spesielle forhold forventes det mange middels store og noen store naturlig utløste skred, ifølge varsom.no