45 dagers fengsel etter å ha delt bilde av mindreårig på Snapchat

Mannen sto i Vesterålen tingrett tiltalt for å ha brutt Straffelovens paragraf 311 første ledd.

Straffelovens paragraf 311 første ledd Med bot eller fengsel inntil 3 år straffes den som a) produserer fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn, b) utgir, tilbyr, selger, overlater til en annen, gjør tilgjengelig eller på annen måte søker å utbre fremstillinger som nevnt i bokstav a, c) anskaffer, innfører eller besitter fremstillinger som nevnt i bokstav a, eller forsettlig skaffer seg tilgang til slikt materiale,

Mannen, som var under 18 år da lovbruddet fant sted, sto også tiltalt for å ha krenket privatlivets fred. (Straffelovens paragraf 267)

Bakgrunnen for tiltalen, var at han sommeren 2017 tok et bilde som seksualiserte en gutt på under 16 år. Han hadde dette bildet, som var av en seksuell natur, på sin telefon i flere måneder før han så delte det på en snapchat-gruppe med over 30 medlemmer.

Mannen leverte i Vesterålen tingrett en full tilståelse.

Krenkelse

I rettens vurdering falt siktedes handlinger både under straffelovens paragraf 311 og 267. Retten viser her til at bildet siktede tok viste et barn på en seksualisert måte da det er egnet å gi seksuelle assoisasjoner.

Bildet er at en lett gjenkjennelig person som ikke samtykket til at siktede kunne dele bildet og spredning av slike bilder utgjør en stor integritetskrenkelse, heter det i domspapirene.

Visste ikke

I retten forklarte siktede at han ikke visste at dette ikke var lov og at intensjonen var en spøk. Videre fortalte siktede at han forsto dette var galt så snart han delte bildet.

På bakgrunn av dette, fant retten at siktede handlet forsettelig, da det er slik at uvitenheten ikke fritar han for uaktsomhet.

Påtalemyndighetene foreslo en straff på 45 dager.

I formildende retning ble det lagt vekt på siktedes alder og at han kom med en tilståelse i retten.

Dommen

I dommen kommer det frem at siktede fikk en dom på 45 dager for brudd på Straffelovens paragraf 311 og 267. Han får ei prøvetid på to år etter at dommen er fullbyrdet.