I fengsel for promillekjøring

Bakgrunnen for dommen er at han kjørte bil i Sortland sentrum i mars i år, til tross for at han var påvirket av alkohol.

Den nå dømte mannen tilsto i retten.

Hendelsen fant altså sted i mars i år. Han ble stoppet klokken 03:40 natt til søndag 11. mars. En blodprøve tatt omlag en time etter han ble stoppet, viste en promillekonsentrasjon på 0,6.

Aktor la ned påstand om fengsel i 21 dager og en bot på 10.000 kroner.

Dette ble også dommen.

Mannen ble dømt til 21 dagers fengsel og en bot på 10.000 kroner, alternativt 15 dagers ekstra fengsel. Mannen mistet også retten til å kjøre bil i to år. Etter denne perioden, må han ta ny førerprøve for å få førerkortet tilbake.