Sandberg kommer SV-utspill i møte om kvoteordninga

Nyheter

SVs gruppeledere i Nordland, Troms og Finnmark tok sammen med stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes et initiativ overfor fiskeriministeren for å sikre at fylkestingene skulle få tid til å behandle høringen om de foreslåtte kvoteendringene. Nå kommer fiskeriministeren SV delvis i møte.



I et svar til Fylkesnes skriver Sandberg:

«Høringsfristen 14. mai er ikke til hinder for at vi også tar i betraktning høringsinnspill som kommer inn etter fristen. Det vil ikke være problematisk om en fylkeskommune for eksempel behandler saken i fylkesutvalget eller på andre måter i sin organisasjon, men deretter også behandler saken i fylkestinget og ettersender fylkestingets vedtak når det foreligger. Vi vil i en slik situasjon selvsagt legge til grunn fylkestingets vedtak som det endelige uttrykk for fylkeskommunens synspunkt.», heter det i svaret fra Sandberg.

Fornøyde

I ei pressemelding opplyser gruppelederne for SV i Nordland, Troms og Finnmark at de er fornøyde med med at ministeren kommer dem delvis i møte.

– Det aller beste hadde selvsagt vært om han hadde utsatt høringsfristen, men vi kan jobbe med dette, sier Johnny Ingebrigtsen i Finnmark, Ellen Øseth i Troms og Marius Jøsevold i Nordland i en felles uttalelse.