Satsinga på fylkesveiene haster

Nyheter

Det er stortingsrepresentantene Heidi Grini, Siv Mossleth, Ivar Odnes og Willfred Nordlund som står bak et representantforslag om et statlig vedlikeholdsprogam for fylkesveinettet.

De mener situasjonen nå er så alvorlig at det er behov for et statlig program for å øke vedlikeholdet i samarbeid med fylkene.

Andøyveien knuste bakstillinga på bilen Telehiv på fylkesvei 82 førte til bilhavari for Kim Robin Berntsen. – Veien er så dårlig at det kan føre til trafikkulykker, sier han.

Har ikke tid til å vente

Regjeringspartiene ser at Senterpartiet har stor støtte for representantforslaget om et fylkesvegprogram, men forsøker i innstillinga til Stortinget å komme unna ved å skyve satsinga på fylkesveiene ut i tid, uttaler Siv Mossleth i ei pressemelding.

– Satsinga på fylkesveier haster. Vi har ikke tid til å utrede satsinga først ved rullering av Nasjonal transportplan (NTP). Jo lengre vi venter, desto verre blir det for folks trafikksikkerhet og næringslivets behov. Senterpartiet vil allerede nå bruke en milliard ekstra på fylkesveiene, sier hun.

Senterpartiet håper på støtte fra KrF i salen når saken kommer opp. Da vil det bli flertall for å redusert vedlikeholdsetterslepet, uten å overstyre fylkeskommunenes prioriteringer.

– KrF sier de er en forkjemper for fylkeskommunene og flere KrF-ordførere støtter en satsing på fylkesveiene. Nå har KrFs stortingsgruppe sjanse til å vise at de tar lokale folkevalgte på alvor.

Næringslivets behov

Om forslaget fra regjeringa uttaler Mossleth dette:

– At fylkeskommunen etter en forpliktende plan kan søke om medfinansiering fra staten etter gitte kriterium er langt på vei samme intensjon som i forslag til vedtak fra Sp, Ap og SV i saken om et fylkesvegprogram for å ta igjen etterslepet.

– Det er bra at regjeringspartiene er enige med Senterpartiet og syns det er viktig å ruste opp viktige eksportveier og dekke næringslivets behov. Men i regjeringspartienes forslag skal dette først vurderes ved rullering av neste NTP, også på fylkesvegene. Å binde fylkesveiene til rullering av neste NTP, kan også tolkes som et forsøk på å overstyre fylkeskommunene.

Opptrappingsplan

Saken er nå ferdig behandlet i transport og kommunikasjonskomiteen, og avventer behandling i Stortinget.

Dette er forslaget Sp håper de vil andre partier stiller seg bak:

Stortinget ber regjeringa utarbeide et program for å redusere vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene. Programmet skal skissere en opptrappingsplan for fylkesveivedlikehold med forslag til finansieringsmodellar og organisering som skal gi økt vedlikehold og etterslepsreduksjon på fylkesvegnettet.