Hurtigruten kutter engangsplast før sommeren

Eksempler på Hurtigrutens plast-kutt

• Sugerør

Årlig forbruk: 960.000 stk'

Plastmengde: Ca. 2800 kg

• Plastglass på lugarer

Årlig forbruk: 390.075 stk

Plastmengde: Ca. 5000 kg

• Engangspakker smør

Årlig forbruk: 826.000 stk

Plastmengde: Ca. 826 kg

• Plastposer

Årlig forbruk: 200.000.

Plastmengde: Ca. 4000 kg

• Plastforklær

Årlig forbruk: Ukjent

Plastmengde: Ca. 4300 kg

Fakta - plastproblemet

• Hvert år dumpes 8 millioner plast i havet. Det er 15 tonn i minuttet – døgnet rundt.

• Om utviklingen fortsetter, vil tallet være doblet innen 2030. I 2050 vil det være mer plast enn fisk i verdenshavene.

• Det tar 20 år før en plastpose blir brutt ned. 450 år for en plastflaske, 600 år for et fiskesnøre. Plasten blir slip til mikroplast, som er et raskt økende problem, også langs norskekysten.

• En undersøkelse utført av Norstat på vegne av Norad viser at 72 prosent mener plastsøppel i havet bør være Norges viktigste miljøsak i 2018. 82 prosent mener Norge har et spesielt ansvar for en sunn sjø og et rent hav.

Om Hurtigruten AS

Hurtigruten ble startet i 1893, og har gjennom 125 år bygget seg opp til verdensleder innen ekspedisjonsreiser.

Selskapet driver den legendariske Kystruten Bergen – Kirkenes, med 11 spesialbygde skip og daglige avganger.

Hurtigrutens stadig voksende flåte av ekspedisjonsskip tar med gjester til spektakulære destinasjoner fra Svalbard i nord til Antarktis i sør.

I 2019 lanserer Hurtigruten verdens første hybriddrevne ekspedisjonsskip, MS Roald Amundsen og MS Fridtjof Nansen. I tillegg skal opp til 9 av Hurtigrutens eksisterende skip bygges om til hybriddrift, med LNG-motorer og batteripakker.