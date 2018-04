Kårer Nord-Norges beste lærling

Nyheter

Det er niende gang på rad at NESO (Nordnorske entreprenørers serviceorganisasjon) arrangerer nordnorsk mesterskap (NNM) for lærlinger i byggfag. Årets mesterskap finner sted under NESO-årsmøte i Narvik 29.-31. mai.

Selve finalen i mesterskapet blir utenfor Scandic Narvik 30. mai.

Nåløyet for å komme til finalen i NNM har vært ekstra trangt i år. Rekordmange lærlinger har konkurrert fylkesvis innenfor tømrer- og betongfaget.

Under NNM i Narvik møtes fylkesvinnerne for å kåre de nordnorske mesterne; én i tømrerfaget og én i betongfaget.

Selve finalen er to-delt:

Først skal deltakerne løse en praktisk oppgave. Fagdommere bedømmer og gir poeng.

Poengene tas med inn i den avgjørende teoretiske utspørringen. Deltakerne skal svare på teoretiske spørsmål med publikum til stede i salen.

Kompetanserådgiver Remi Hanssen i NESO står for den teoretiske utspørringen.

Den som samlet sett får flest poeng innenfor sitt fag, blir kåret til nordnorsk mester 2018.

Kompetanseleder Jack Johnsen i NESO er storfornøyd med oppslutningen til årets NNM.

– Det er fantastisk med så stor konkurranse om å bli kåret til fylkesmester, og dermed finalist i NNM. Deltakerne spenner i alder fra 17 til 22 år. Finaleheatet består av en miks av gjengangere og nye bedrifter i NNM-sammenheng, sier Johnsen og legger til.

– Den mestvinnende lærebedriften gjennom tidene, og regjerende nordnorsk mester i tømrerfaget, MBA Entreprenør i Mo i Rana, er også i år representert i finalen. Det er sterkt. At Narvik er fikk én av finaleplassen i år, når mesterskapet arrangeres der, er også et morsomt poeng inn mot NNM.

Sikrer rekrutteringen

NNM for lærlinger er ett av flere tiltak i regi av NESO for å sikre rekrutteringen til byggenæringen. Serviceorganisasjonen har drevet lærlingeskole i samarbeid med Aust-Lofoten videregående skole i Svolvær siden 2009. I fjor fikk NESO, som de første i landet, godkjent søknaden om å etablere privat yrkesskole innen byggfag.

NESO er en bransjeorganisasjon for bygg- og anleggsbransjen i de fire nordligste fylkene. Medlemsbedriftene er 124 i tallet, omsetter for over 11 milliarder kroner og har mer enn 5.000 ansatte. NESOs hovedkontor ligger i Svolvær.

De nordnorske mesterne får utdelt premie av styrelederen i NESO under årsmøte-middagen om kvelden den 30. mai. Samlet premiesum er på 15 000 kroner for den som blir nordnorsk mester.

Sortland entreprenør til topps i 2011

Finaledagen starter med den praktiske oppgaven.

– Finalistene får utdelt oppgavene, som skal løses innenfor en forholdsvis knapp tidsfrist. De får utdelt materialer og håndverktøy etter oppgavene. Alle stiller i egne arbeidsklær og med eget verneutstyr, forklarer seniorrådgiver og ansvarlig for NNM i NESO, Remi Hanssen.

Det er han som leder den siste delen av finalen med teoretisk utspørring av finalistene med deltakerne på NESOs årsmøte, altså ringrever i bransjen, som publikum.

I år er finalistene fra Nordland Lars Halvor Grønnfjell (19 år) fra Mo i Rana i betongfaget, og Andreas Pedersen (19 år) fra Narvik i tømrerfaget. Fra Troms stiller Simen Berntsen (22 år) innen betongfaget og Adrian Aleksander Sørensen (17 år) innen tømrerfaget.

Forrige gang noen fra Vesterålen gikk til topps i nordnorsk mesterskap for lærlinger var i 2011, da Remi Jakobsen fra Sortland vant i betongfaget og året før, i 2010 var det Simon Aronsen, også han innen betongfaget og begge var lærlinger i bedriften Sortland Entreprenør AS.