Mens det er ventet at det skal komme endel nedbør lengre sør i fylket, ligger det an til en vårdag med oppholdsvær og bris for deler av Vesterålen sin del, skal vi tro meteorologene. På Myre og Andenes starter dagen med oppholdsvær, men her vil det regne mot kvelden, i Øksnes fra ettermiddagen av.

I Sortland og på Hadseløya er det derimot meldt regn hele dagen.

Lite vind, med bris fra sør, og en temperatur som kan bli opp i seks varmegrader kan det ventes torsdag.