For Nordland skriver meteorologene at det kan ventes å bli sør eller sørvest bris, frisk bris utsatte steder.

Fredagsværet vil bli delvis skyet, og by på noen regnbyger, der nedbøren over 500-700 meter vil komme som snø.

Temperaturen er ventet å ligge på fra pluss tre grader til seks grader, og det er ventet at helga vil by på litt lavere temperaturer. Fram mot fredag kveld er det ventet en bedring i været, med et solgløtt noen steder i Vesterålen.