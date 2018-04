Nyheter

Norsk Flygerforbund en kollektiv overføring av piloter i forbindelse med anbudsprosessen på luftambulansetjenesten. Tjenesten har tilhørt selskapet Luftransport i mer enn 25 år, men fra og med 1.juli neste år, overtar Babcock Scandinavian Air Ambulance (BSAA), luftambulansetjenesten. Nå har derimot BSAA trukket seg fra samtalene, og alle ambulanseflyene står på bakken, skriver NRK.

Klinikkoverlege ved Akuttmedisinsk klinikk ved Universitetssykehuset Nord-Norge, Mads Gilbert, mener det er svært uheldig at ambulanseflyene står på bakken.

– Dette er en akutt trussel mot liv og helse. Dette er en uholdbar beredskapssituasjon, sier Gilbert til NRK.

Ifølge NRK er også Helse- og omsorgsminister Bent Høie, orientert om situasjonen. Til statskanalen sier han at HF følger situasjonen svært nøye og at de har satt i gang flere tiltak for å bli orientert om situasjonen. Bekymret for utviklingen i saken er også Norsk Flygerforbund, som har bedt om et møte med helseministeren.

I en pressemelding fra Norsk Flygerforbund skriver organisasjonen at det er en skandale at norske helsemyndigheter ikke sikrer nøkkelpersonell til en samfunnskritisk og livsnødvendig tjeneste som luftambulansen.

Carlsen sier til NRK at han er veldig overrasket over at BSAA har trukket seg fra avtalen.

– Vi har vært villig til å akseptere det som har blitt tilbudt. Hvorfor dette har skjedd blir spekulasjoner. Jeg skjønner det ikke, sier han.