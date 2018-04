40.000 nordlendinger har fortsatt ikke sjekket skattemeldingen et knapt døgn før fristen går ut

Nyheter

Fristen for å levere skattemeldingen for lønnsmottakere og pensjonister, utløper ved midtnatt i dag, mandag.

– Skattemeldingen du har mottatt er forhåndsutfylt, men ikke ferdigutfylt. Vi anbefaler derfor at du bruker dagen i dag til å sjekke skattemeldingen, sier Siv Simonsen Kibsgaard, underdirektør i Skatt nord i en pressemelding.

I pressemeldingen understreker Skatteetaten at menig og mann og kvinne selv er ansvarlig for at opplysningene i skattemeldingen stemmer, og det er viktig å kontrollere at alle inntekter og fradrag er korrekte. Dersom man lar være å sjekke og dropper potensielt lukrative fradrag, kan man gå glipp av en del penger. I verste fall kan man bli stilt for ansvar for å ha oppgitt feil inntekt til Skatteetaten.

Hvilke fradrag du har krav på, hvordan du endrer skattemeldingen, og når skatteoppgjøret kommer, er ofte stilte spørsmål i forbindelse med skattemeldingen.

– På skatteetaten.no finner du informasjon om poster i skattemeldingen samt flere veiledere og kalkulatorer for blant annet reisefradrag og pendling. Jeg anbefaler alle å utforske våre digitale tjenester på skatteetaten.no, avslutter Kibsgaard.