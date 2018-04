Nyheter

En bonde i nærheten av Sortland får nesten 160 000 kroner i erstatning etter at militære fly i lav høyde skremte åtte kyr og kalver utfor en skrent i slutten av august i fjor, skriver Forsvars Forum.

Seks av dem ble funnet døde, mens ytterligere to måtte avlives av nødslakter. Forsvaret har innrømmet at lavtflyvning trolig er årsak til at dyrene sprang av gårde i panikk.