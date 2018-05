8 mistet livet i trafikken i april

Nyheter

Til sammen har 24 personer omkommet i trafikken så langt i år, dette er en marginal økning sammenlignet med samme periode i fjor. Syv personer har i snitt mistet livet i april måned de siste fem årene, og i år ble dessverre antall omkomne litt høyere.

– På tross av betydelig nedgang i antall omkomne i trafikken over tid så er det åtte tomme stoler rundt middagsbordet etter april i år og det er forferdelig trist å tenke på.Trafikksikkerhetsarbeidet må fortsette med full styrke og fokus sier Jan Johansen, direktør i Trygg Trafikk i ei pressemelding.

Høy ulykkesrisiko

Nå ber Trygg Trafikk deg være ekstra påpasselig på de sårbare trafikantene i bybildet. Sykkelsesongen er i gang for fullt, og vi vet at syklister har 13 ganger så høy ulykkesrisiko som bilister. En fersk undersøkelse fra Kantar Media viser at hver tredje nordmann har vært redd i trafikken det siste halvåret og at nesten halvparten av oss har opplevd farlige situasjoner i samme periode.

– Som syklist er du betydelig mer utsatt enn når du sitter i en bil, beskyttet av et stort og tungt karosseri. Det er farlig at mange blir irriterte i trafikken. Når vi også vet at mer enn hver tredje nordmann har vært redd i trafikken det siste halvåret er det grunn til bekymring. Husk at personen foran deg, eller ved siden av deg, også vil komme seg raskest mulig hjem og i god behold, sier Johansen.

Flere syklister i byen

Under Trygg Trafikks årlige trafikksikkerhetskonferanse i forrige uke poengterte Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen at sykkelandelen i byområdene skal opp til 20 prosent. Det vil i så fall innebære mer enn en dobling av antall syklister i bybildet sammenliknet med i dag.

– Vi vet det kommer langt flere sårbare trafikanter på veiene og vi må sørge for at det blir trygt for alle å bevege seg i trafikken. Det gjør vi med bedre infrastruktur, men ikke minst bedre trafikkultur og holdninger til hverandre, avslutter Johansen.

Fem sykkeltips fra Trygg Trafikk

Det er noen enkle tiltak du som syklist kan gjøre for å sikre deg best mulig for å unngå ulykker.