Mindre arbeidsledighet i Vesterålen

Nyheter

Arbeidsledigheten har gått ned i alle fylker sammenliknet med april i fjor. Nedgangen er størst i Rogaland med 32 prosent, fulgt av Vest-Agder med 24 prosent. Vestfold var fylket med høyest arbeidsledighet i april med 3,1 prosent av arbeidsstyrken. Arbeidsledigheten var lavest i Troms og i Sogn og Fjordane med 1,6 prosent. Nedgangen har også vært synlig i Nordland og i vesterålskommunene.

Størst har nedgangen i ledigheten vært i Sortland. Der var det 97 ledige i april i år, som er en nedgang på 47 prosent fra i april i fjor. I prosent innebærer det en endring på 33 prosent. I Hadsel og Øksnes var det 21 færre ledige i april i år sammenlignet med i år, som er en nedgang på henholdsvis 22 og 26 prosent.

I Bø var det var nedgangen på 32 prosent. Andøy var den eneste kommune hvor ledigheten gikk opp, med to flere ledige, noe som er en endring på tre prosent fra i fjor.

– De siste tre månedene har det kun vært små endringer i antallet registrerte ledige når det korrigeres for sesongsvingninger. Det er nå 2,4 prosent av arbeidsstyrken som er registrert som helt ledig. Denne andelen har holdt seg stabil så langt i år, og vi må tilbake til starten av 2009 for å finne et like lavt nivå på ledigheten, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en pressemelding.

I april ble det registrert 42 600 nye ledige stillinger på nav.no. Det var flest nye utlysninger innen helse, pleie og omsorg (6 900), bygg og anlegg (5 500) og undervisning (5 000).

Antallet nye utlysninger i NAVs stillingsportal har økt betraktelig etter at det nylig ble inngått samarbeid med ulike aktører i markedet og fordi NAV forbedrer innhentingsmetodene. At det er en markant økning i statistikken over ledige stillinger kan derfor ikke tolkes som en økning i etterspørsel etter arbeidskraft alene.