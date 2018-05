Nyheter

Er det meldt nattefrost fremover eller ser det ut som plussgradene har kommet for å bli?

– Du har lov å kjøre med piggdekk i Nordland, Troms og Finnmark frem til 1. mai. I resten av landet er regelen første mandag etter 2. påskedag. I år var det 9. april, sier Roger Ytre-Hauge som er fagsjef på motor i Frende.

– Men det er føre og veigrep som avgjør, og det vil variere i et så langstrakt land som Norge. Når det gjelder vinterdekk uten pigg, må du følge med på værmeldingen og ta egne vurderinger ut fra føret, sier Ytre-Hauge.

Å beholde vinterdekk på når det blir varmere i været, fraråder bileksperten.

Bremselengden øker



– Det er stor forskjell på vinterdekk og sommerdekk. Så selv om det er lov å kjøre året rundt på piggfrie vinterdekk er det absolutt ikke noe vi anbefaler, sier fagsjef motor i Frende Forsikring, Roger Ytre-Hauge i ei pressemelding.

Mønster og gummiblanding er ulik på de to dekktypene. Dette gjør at bremselengden øker betraktelig. Spesielt gjelder dette på vått underlag.

– Vinterdekk er ikke laget for sommertemperaturer. Tester viser at bremselengden kan bli doblet sammenlignet med kjøring med sommerdekk, sier Bård Morten Johansen, seniorrådgiver i Trygg Trafikk.

– Tenk hvordan det kan ende hvis dekkene gir deg dobbelt så lang bremselengde eller du får vannplaning, sier Roger Ytre-Hauge.

– Har ført til dødsulykker



Mange tenker at de skal kjøre vinterdekkene gjennom et helt år for å utnytte de siste millimeterne med lovlig mønsterdybde og kjøpe et nytt sett neste vinter.

– Det er heller ikke noen god, økonomisk ide. Piggfrie vinterdekk slites mye raskere på varm asfalt enn på kaldt vinterføre med snø og slaps, sier Frendes bilekspert.

Ulykkesstatistikken er lite detaljert på dette området, men det er på det rene at dårlige dekkvalg har vært årsaken til mang en kollisjon.

– Dårlig veggrep på grunn av slitte dekk kombinert med høy fart har ført til dødsulykker. Dekkeksplosjoner har også forekommet i slike ulykker på grunn av at dekkene var helt nedslitte, sier Bård Morten Johansen i Trygg Trafikk.

Ta dekksjekken