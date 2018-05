Flyselskapet Widerøe kan ha brutt konkurranseregler

Nyheter

EØS-tilsynet ESA har foreløpig konkludert med at selskapet har misbrukt markedsmakten sin i Norge.

– Selskapet med en dominerende posisjon i markedet har et særlig ansvar for å opptre på en måte som ikke hindrer konkurransen, sier Frank J. Büchel, ESAs kollegiemedlem med ansvar for konkurransesaker.

Bakgrunnen for saken er ifølge ESA anbudskonkurransene om statlig finansierte regionale flyruter i Norge. For å delta i mange av disse konkurransene var det tidligere nødvendig for flyselskapene å ha et satellittbasert innflygingssystem. Systemet, SCAT-1, er installert på mange regionale flyplasser i Norge for å sikre sikker innflyging på steder med vanskelige forhold. Flyene måtte ha egne mottakere installert om bord for å kunne kommunisere med systemet.

– ESAs konklusjon er at Widerøe urettmessig har nektet mulige konkurrenter tilgang til nødvendige mottakerne. På den måten synes Widerøe å ha vært det eneste selskapet som kunne vinne en del av anbudskontraktene, skriver ESA i en pressemelding.

Flyselskapet svarer at de er overrasket over varselet fra ESA.

– Selv om det snart er fire år siden EFTA kom på uanmeldt besøk og foretok sine første undersøkelser, er det nå første gang vi får innsyn i helheten og konkrete detaljer om hva vi faktisk er anklaget for, sier administrerende direktør Stein Nilsen i Widerøe's Flyveselskap AS