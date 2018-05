300 millioner kroner til havforskning

Nyheter

– Havet er et av de viktigste områdene Norge skal satse på i fremtiden. En sterk satsing på forskning og utvikling skal skape en mer konkurransedyktig havnæring og flere grønne, smarte og nyskapende jobber, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) i ei pressemelding fra Nærings - og fiskeridepartementet.

Øremerket maritim næring

Forskningsrådet lyser ut totalt 1 milliard kroner til innovasjonsprosjekter i næringslivet. Rundt 300 millioner kroner er øremerket prosjekter i maritim næring, sjømatnæringen og olje- og gassindustrien.

– Vi må sørge for at havbedriftene våre er helt i front på forskning og utvikling, slik at vi fortsatt kan være best på hav. Havnæringene skaper jobber og aktivitet i hele landet, sier fiskeriminister Per Sandberg (Frp).

I 2016 skapte havnæringene verdier for nær 500 milliarder kroner og sysselsatte rundt 215 000 personer.

Styrket satsing

Siden 2013 har regjeringen styrket satsing på forskning og innovasjon. I statsbudsjettet for 2018 går det i overkant av 4,5 mrd. kroner mer til næringsrettet forskning og innovasjon enn i 2013, inkludert skattefradrag for skattefunnordningen og kapitalfunn.

I samme periode har bedriftene styrket egne investeringer til forskning og utvikling med 31 prosent.

– Digitalisering og autonomi er eksempler på teknologiske nyvinninger som allerede står sentralt i utviklingen av havnæringene, men som vi må forske mer på. Digitaliseringen har betydelig påvirkning på viktige områder som produksjon, drift, logistikk, simulering, trening og kommunikasjon, sier administrerende direktør i Forskningsrådet John-Arne Røttingen.