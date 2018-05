Krever at Høie redegjør for luftambulansekrisen

Nyheter

Ap, SP og SV krever at helseminister Bent Høie (H) kommer til Stortinget og redegjør for krisen i luftambulansetjenesten. Det er oppstått uklarhet om Lufttransport klarer å opprettholde tjenesten fram til 2019, når det svenske flyselskapet Babcock, som er tildelt kontrakten videre, overtar.



– Høie må løse den prekære situasjonen med at ambulanseflyene bå står på bakken, og det er fare for liv og helse, sier Ingvild Kjerkol, Aps helsepolitiske talskvinne, til VG mandag morgen.