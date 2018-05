Har levert fisk for seks milliarder kroner

Nyheter

– Hittil i år har våre fiskere levert villfanget sjømat for over seks milliarder kroner, det er 382 millioner kroner mer enn på samme tid i fjor, melder Råfisklaget.

Forrige uke var preget av ruskevær, noe som førte til landligge for kystflåten og dermed en kraftig nedgang i leveringer av fisk. Fisket etter torsk, hyse og sei foregår nå i all hovedsak i Finnmark.

I går, mandag, startet ferskfiskordningen for kystflåten. Dette innebærer at det gis et tillegg på 20 % torsk beregnet ut i fra landing av all fersk fisk per uke - unntatt skate og blåsteinbit, noe som er nytt av året.

Omsetningen for norske båter var fordelt med 99,2 mill kroner på leveranser av ferskt råstoff og 20,9 mill kroner på fryst. Omsetningen ble redusert fra 241,8 mill kroner i uke 17, da med hele 81,7 mill kroner for utenlandske båter, mens 160,1 mill kroner for norske båter var fordelt med 133,4 mill kroner på fersk og 26,7 mill kroner på fryst råstoff.

Råfisklagets totale omsetning pr uke 18 i år er oppe i 6,3 milliarder kroner, mot 5.9 milliarder kroner til samme tid i fjor, melder Råfisklaget.