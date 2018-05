Styreleder i Helse Nord inhabil i luftambulansekrisen

Nyheter

Babcock vant anbudsrunden og skal overta Luftambulansetjenesten etter Lufttransport AS 1. juli 2019.

Telle er styreleder i Helse Nord som er én av fire eiere av Luftambulansetjenesten. Samtidig er hun administrerende direktør i rekrutteringsselskapet Bedriftskompetanse i Tromsø.

Bedriftskompetanse signerte i januar i fjor en intensjonsavtale med Babcock om rekruttering av personell ved oppstarten i Norge, betinget av at Babcock vant anbudet, ifølge Dagens Næringsliv.

Inhabil

Telle har nå meldt seg inhabil i saken som følge av konflikten mellom de to selskapene.

– Da det kom bekymringsmelding til styret om situasjonen som har oppstått i luftambulansetjenesten, gjorde jeg oppmerksom på at jeg ikke kan behandle saker om dette på grunn av oppdraget for Babcock, sier hun til VG.

Styret i Helse Nord tok våren 2017 anskaffelsen av ambulanseflytjenester til orientering, i tillegg til at de ga fullmakt til at kontrakten kunne sluttføres.

– I ettertid ser jeg at jeg kunne ha forlatt styrerommet på møtet da saken ble behandlet, sier Telle til DN.

Får kritikk

I et debattinnlegg i Nordlys i helgen anklaget fem luftambulanseleger og ledere i Akuttmedisinsk klinikk ved Universitetssykehuset Nord-Norge Telle for å ha en dobbeltrolle saken.

– Jeg sitter ikke ved begge sider av bordet i denne saken. Saken er ikke behandlet av styret i Helse Nord, det er bare en fullmakt som er behandlet der. Jeg har ikke hatt innsyn i anbudet, og min habilitet ble grundig vurdert i 2017. Påstander om dobbeltrolle ble grundig tilbakevist, sier Telle.

Klinikkoverlege Mads Gilbert ved Universitetssykehuset Nord-Norge er en av de fem som signerte debattinnlegget. Han reagerer sterkt på at Telle sier hun er inhabil i saken, og sier at det er på tide at det kommer fram.

– Telle er ansvarlig for et samrøre av interesser som er helt hårreisende, sier han til DN.

Ber om gransking

Helsepolitisk talsperson i SV, Nicholas Wilkinson, sier til Nordlys at han vil be om at Telles habilitet granskes, og at anbudsprosessen gjennomgås.

– Denne saken blir bare verre og verre etter hvert som ny informasjon dukker opp. Vi vil vite om det i det hele tatt var lov å inngå denne avtalen med Babcock, sier han.

Som følge av krisen i ambulansetjenesten er flere ambulansefly blitt satt på bakken. Bakgrunnen er en konflikt med teknikere og piloter i selskapet Lufttransport AS, som drifter luftambulansetjenesten. Flere har sagt opp mens andre har meldt seg syke eller ute av stand til å fly.

