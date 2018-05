Nyheter

Tidligere i uken ble det klart at høytrykket over Finland sender varm luft opp fra sørlige deler av Europa, mens et lavtrykk i øst sender den kalde luften sørover. Resultatet er høye temperaturer over hele landet, og i Harstad har meteorolog Kristian Gislefoss tro på temperaturer på opp mot 20 grader.

– Faktisk blir det varmere enn i Paris, hvis vi skal tro værvarslinga, sier han.

Ifølge yr er det meldt temperaturer på opp til grader i Vesterålen. Varmest er det meldt i Øksnes med rundt 20 grader fra kl.18 og utover. På både Sortland, Stokmarknes og i Andøy er det meldt rundt 17-18 grader. I Bø derimot, ventes det noe lavere temperatur torsdag og det kommer neppe til å bli mer enn rundt 12-13 grader, skal vi tro yr.

En helt ny melding fra Meteorologisk institutt sier at mange steder i Nord-Norge får sin første sommerdag torsdag.

– Temperaturar over 20 grader er venta mange steder i Nordland og Troms. Trøndelag vil kunne få temperaturer på rundt 25 grader.

Fredag ventes det at temperaturene i Vesterålen synker noen grader, ned til 12-13 grader de fleste steder. Det ventes også en og annen regnbyge.