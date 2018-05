Eidsfjord Sjøfarm bestiller katamaran av Grovfjord mekaniske verksted

Nyheter

Det kommer frem av ei pressemelding fra selskapene.

Fakta om selskapene Om Eidsfjord Sjøfarm AS Eidsfjord Sjøfarm AS er havbruksselskapet i Holmøy-konsernet. Selskapet har totalt 25 fast ansatte fordelt på lokaliteter i Nordland og Troms. Administrasjonen er på

Sortland. Siden starten i 1990 har selskapet vokst ved oppkjøp av konsesjoner, og har nå en årlig produksjon på om lag 15.000 tonn laks.



Om Grovfjord Mek. Verksted AS Grovfjord Mek. Verksted AS er Norges største produsent av arbeidsbåter i aluminium, og er lokalisert i Grovfjord i Sør-Troms. Siden år 2000 har vi levert over 116 båter til oppdrettsnæringen, til kunder over hele landet.

«Bnr 153» til Eidsfjord Sjøfarm AS er en oppdrettskatamaran med hoveddimensjoner 14,99 ganger8,8 meter, og blir utstyrt med en 50 tm kran, vinsj på 15 tonn samt 3 capstaner på henholdsvis 5 og 2x3 tonn. Øvrig dekksutrustning er skiveholder på skinne.

– Rederiet har i valg av løsninger lagt stor vekt på sikkerhet under arbeidsoperasjoner på dekk samt komfort for mannskapet. Båten er derfor bygget med et romslig rorhus med pentry og sittegruppe. I tillegg et stort dekkshus som inneholder tørkerom/verksted samt toalett, heter det i pressemeldingen.

«Bnr 153» skal leveres i februar 2019, og blir den sjette båten Grovfjord Mekaniske Verksted leverer til Eidsfjord Sjøfarm AS.

Kontrakten har en verdi på mellom 18 og 19 millioner kroner.

– Dette betyr mye for oss. Eidfjord Sjøfarm er en av våre beste kunder, og at de nok en gang velger oss setter vi stor pris på, sier Bård Meek-Hansen som er daglig leder i Grovfjord Mekaniske Verksted.

Råskinn

Hovedmotorene yter 2x450HK ved 1800 omdreininger i minuttet, mens aggregatet er på 30 kVA. For øvrig er båten utstyrt med hydraulisk HT vasker. I tillegg er det montert trapp i skuteside for enkel adkomst til merdring.

Båten er bygget iht. den nye forskriften om bygging og tilsyn av mindre lasteskip, fartsområde 4.