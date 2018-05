–  Vi håper at årets vinner kommer fra Vesterålen

Nyheter

Konkurransen Årets Brillemodell ble lansert for første gang i 2006 og ble opprettet av Specsavers. Intensjonen var å lage en antikampanje som satte søkelys på og gjorde det å gå med briller til en kul greie. Nå er det altså duket for årets konkurranse, der vinneren blir fotografert av den profilerte stjernefotografen Erik Asla i Los Angeles.

Laste opp bilde

Vil du delta i Årets Brillemodell, må du laste opp et bilde av deg selv på Facebook-siden til brillekjeden.

Frem til 1. august kan man delta og stemme på sin favoritt. Etter at påmeldingsfristen er over, vil åtte deltakere gå videre til semifinalen senere i august. Fire går videre på bakgrunn av stemmer på Facebook, og de øvrige fire blir plukket ut av juryen. Av disse åtte semifinalistene, vil juryen velge fire deltakere som går videre til finalen som er senere i august.

Juryen som skal avgjøre hvem som blir Årets Brillemodell, består for øvrig av Halvor Bakke, Stine Melfald og Philip Reiler i Specsavers.

Lokalt engasjement

Specsavers på Stokmarknes gleder seg til konkurransen og oppfordrer personer på både Stokmarknes og i Vesterålen til å delta.

– Sjarm, særpreg og personlighet kjennetegner Årets Brillemodell, og vi håper selvfølgelig at vinneren kommer fra Vesterålen i år. Vi ønsker alle velkommen til å låne briller i butikken vår, for så å knipse et bilde slik at man kan delta årets konkurranse, sier Lisbeth Bergvik, partner i Specsavers Stokmarknes, i pressemeldingen.

Narvik-vinner

I 2017 var det Merete Svenningdal fra Narvik som kapret juryens hjerter og ble kåret til Årets Brillemodell. Hun var i ekstase da Specsavers utnevnte henne som vinner av konkurransen.

─ Jeg synes briller er både kult og trendy. Det er en glede å være med på et prosjekt som omfavner brillebrukere i hele Norge og samtidig arbeider for å bekjempe mobbing. Jeg ser frem mot å sette i gang jakten på 2018 versjonen av konkurransen, sier Halvor Bakke, årets brilleambassadør for Specsavers kampanje.