Frykter at luftambulansetjenesten faller sammen

Dette ifølge en intern epost som VG har fått tilgang til. I eposten står det blant annet at 20 av Lufttransports piloter har fått jobb hos Norwegian. Skulle de takke ja, vil det bli avklart i løpet av de neste to ukene.

Videre står det lese i eposten at innen slutten av mai antar selskapet at 25 piloter og fire teknikere vil forsvinne. Innen slutten av juni, forventes det at nye 30 piloter og fire teknikere til, vil gi seg.

Ikke nødvendigvis løsning

Onsdag ble det kjent at Babcock SAA har sendt forslag til en tariffavtale til Norsk Flygerforbund, der samtlige piloter i Luftfart FWS tilbys fast jobb i selskapet som skal ta over luftambulansetjenesten i Norge.

Selv om forslaget virker til å være en løsning på luftambulansekrisen, er det ikke så enkelt. Til Dagsavisen onsdag kveld, sier Katinka Sporsem i Norsk Flygerforbund at selv om pilotene inngår en avtale med Babcock, vil ikke krisen bli løst snarlig. Hun understreker over avisen at det ikke er en arbeidskamp, men at det handler om at helsemyndighetene ikke har har sørget for å beholde nøkkelpersonell.

– Pilotene har sluttet fordi de var usikre på om de ville få fortsette i det nye selskapet. Det er helseminister Bent Høie (H) som har ansvaret for at denne situasjonen har oppstått, sier Sporsem til avisen.

Stiller krav til avtalen

Forbundsleder Yngve Carlsen sier til VG at de ikke har fått sett på avtalen ennå, men understreker at de forventer at forslaget sikrer arbeidsplasser og trygge betingelser.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie, uttrykte en dempet optimisme onsdag kveld da han var i studio hos Dagsnytt 18. Ministeren sa at han var glad for at det var en bevegelse mellom partene og så på det som et tegn på at det kunne være mulig å finne en løsning.