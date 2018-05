Ni druknet i april – to fra fritidsbåt

Nyheter

Så langt i 2018 har 26 personer omkommet som følge av drukning, det er fem flere enn på samme tid i fjor. Hordaland topper drukningsstatistikken etter årets fire første måneder, med fire druknede. Bak Hordaland følger Nordland, Sogn og Fjordane og Trøndelag, der tre personer har druknet så langt i 2018.

To druknet fra fritidsbåt

Av de ni som druknet i april, druknet to fra fritidsbåt.

En 71 år gammel mann døde i forbindelse med krabbefiske. Mannen dro ut for å trekke teiner og senere samme dag ble båten hans funnet førerløs ved Spornesskjera på Tromøy utenfor Arendal, Aust-Agder.

Den andre personen som druknet fra fritidsbåt i april var en mann i 80-årene, som omkom etter at båten hans kantret ved Totland i Vågsøy. Folk på land slo alarm da de så at fritidsbåten lå med kjølen opp, og det ble umiddelbart satt i gang leteaksjon etter mannen. Han ble fløyet til sykehuset, men livet stod ikke til å redde.

Markant nedgang

Så langt i 2018 er kun fem av totalt 26 drukningsulykker direkte knyttet til bruk av fritids- og yrkesbåt (19 prosent). Dette er en markant nedgang i forhold til samme tid i fjor, da drukning fra fritids- og yrkesbåt stod for 38 prosent av ulykkene i årets fire første måneder.

– Når vi står her, på bryggekanten av en ny sommer og båtsesong, er det selvsagt en veldig positiv og ikke minst hyggelig utvikling å ta med seg ut på sjøen, sier Frode Pedersen, kommunikasjonssjef i Redningsselskapet.

– Det er likevel viktig å understreke at vi ikke bare forholder oss til drukninger fra fritidsbåt. Redningsselskapets visjon er at «ingen skal drukne». Derfor må vi nå snu blikket litt innover mot land og også snakke sikkerhet med de som oppholder seg på brygger, svaberg og langs strandlinja. Det finnes så mye lekkert i flyteplagg, at det finnes ingen unnskyldning for å tenke egensikkerhet selv om du rusler en tur i fjæra, sier Pedersen

Voksne menn

Trenden fra tidligere i år fortsetter nemlig når det gjelder kjønn og alder på de som drukner.

Kun to av de totalt 26 registrerte i Redningsselskapets drukningsstatistikk for 2018 er kvinner. Resten er menn. Godt, voksne menn. I april druknet ytterligere fem menn over 40 år, noe som gjør at denne gruppen så langt i 2018 står for 17 av 26 drukningsulykker.

– Det er viktig og minne hverandre på de enkle tingene som redder liv. Bruk vest, fest dødmannsknappen og reduser farten nå i starten. Er vi i en liten båt, så reiser vi oss en av gangen. Alle disse små, enkle grepene som vi kjenner så godt. Som er med på å øke vår egen og andres sikkerhet på sjøen, men som en del pappaer og bestefedre ser ut til å glemme, sier Pedersen

I april deltok Redningsselskapets skøyter i søk etter to av de ni omkomne. Så langt i 2018 har redningsskøytene deltatt i søk etter ti av de totalt 26 druknede. Tilsvarende tall på samme tid i fjor var åtte av 21.