Fem av ni luftambulansefly står på bakken

Nyheter

Samtlige fly har vært bemannet og i beredskap gjennom helgen, men fra mandag morgen av blir det annerledes, melder TV2.

VG fikk tilgang til intern epost: Frykter at luftambulansetjenesten faller sammen Dersom partene i luftambulansekrisen ikke kommer til enighet om en ny lønnsavtale, kan konsekvensen bli at 75 piloter og 14 teknikere slutter hos selskapet Lufttransport innen utgangen av juni.

– Beredskapen er ganske dårlig mandag og tirsdag. Da har vi fire til fem fly ute. Men det er faktisk ganske naturlig. Det er tolv piloter som har sagt opp hos oss. Sju av dem er kapteiner. Det vil si at vi har 30 hull i vaktplanene våre, sier administrerende direktør Frank Wilhelmsen.

Willemsen sier til TV-kanalen at han er bekymret for at enda flere vil forlate selskapet. I tillegg har mange av selskapets fagpersonell arbeidet så mye at de ikke kan ta på seg ekstravakter på grunn av arbeids- og hviletids bestemmelser.