Endring i reglene for havfiskefartøy som fisker med snurrevad

– Vi ønsker å gi fiskerne mer valgfrihet for hvilke redskaper de kan bruke. Mer fleksibilitet forutsetter imidlertid at vi har gode og oppdaterte regler om utøvelsen av fisket. Derfor forbyr vi nå havfiskefartøy som bruker snurrevad å fiske nær kysten. Med dette bidrar vi til en mer rettferdig tilgang til fiskefeltene for kystfartøy og havfiskefartøy som bruker snurrevad, sier statssekretær Veronica Isabel Pedersen i en pressemelding.



I desember i fjor åpnet regjeringen for at flere båter kan bruke snurrevad. Her ble det blant annet åpnet for mer bruk av snurrevad i den konvensjonelle havfiskeflåten. Endringene som vedtas nå må ses i sammenheng med regjeringens beslutning om mer redskapsfleksibilitet i fiskeflåten.

Dette er hovedpunktene: