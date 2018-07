Dømt for besittelse av overgrepsbilder

Nyheter

Mannen, som har gitt en uforbeholden tilståelse i retten, har over en periode på cirka tre år, lastet ned og delt materiale som inneholder overgrepsbilder og seksualisering av barn.

Det er snakk om 392 bilder og 11 videoer. Videoene inneholder grove seksuelle skildringer, men retten har ikke funnet holdepunkter for at han har delt de nevnte videoene.

Har hatt materialet lenge

Ifølge rettsdokumentet har den siktede hatt materialet i en lengre periode. Mannen ble siktet for besittelse av bilder som viste seksuelle overgrep mot barn, for å ha utgitt og solgt det nevnte bildemateriale, og for å ha skaffet seg og vært i besittelse av slike bilder.

Retten mener at det ikke er grunnlag for å påstå av mannen har produsert noe av materialet som ble beslaglagt.

Ville ha redusert straff

Retten har vurdert det dithen, med hensyn til grovheten i skildringene og barnas alder, at det beslaglagte materialet ikke er av den groveste karakteren sammenlignet med andre saker. I den forbindelse mente retten at påtalemyndighetenes utgangspunkt for utmålingen var for streng og ville redusere fengselsstraffen med en måned. Retten viser til at siktede har gitt en uforbeholden tilståelse og mente at den måtte få uttelling ved straffeutmålingen.

Fem måneders fengsel

Mannen dømmes til fengsel i fem måneder, hvor fullbyrdelsen av 60 dager utsettes i medhold til straffeloven med en prøvetid på to år. I tillegg har flere av mannens mobiltelefoner og en datamaskin, blitt inndratt.