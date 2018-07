Mobilbetaling er bare første steg før mange nye banktjenester

Nyheter

– Vi gjør med Apple Pay og Ali Pay som med alle andre og sjekker at de følger finansavtaleloven og direktiver. Dessuten ser vi på markedsføringen, sier avdelingsdirektør Jo Gjedrem i Forbrukertilsynet.

Han forventer at store utenlandske aktører som etablerer seg i Europa, har sett på regelverket og tilpasset produktet til det. Forholdene knyttet til betalingstjenester er godt regulert i EU, og dermed også i Norge. Tilsynets jobb er å sjekke at reglene følges.

Konkurranse

På det norske betalingsmarkedet var det en oppblomstring og mange løsninger for en del år siden. I dag er alle samlet om betalingsløsningen Vipps der du kan betale direkte til venner. Mobilbetaling har latt vente på seg, og nå er Apple Pay på vei inn i dette markedet. Forbrukertilsynet følger med.

Avdelingsdirektøren tror at forbrukeren ønsker mest mulig valgfrihet.

– Fra forbrukerens ståsted er det positivt om man får bruke tjenestene om hverandre uten at man er avhengig av hvilken dataplattform man er på eller hvilken type telefon man har, sier han.

Det er stor konkurranse mellom de norske og utenlandske betalingsaktørene.

Norske Vipps har ikke mobilbetaling i butikk. Isteden kan du bruke Apple Pay til å betale med mobilen i en del butikker. Mobilen legges på betalingsautomaten på samme måte som kontaktløs betaling med kredittkortet. Men Apple Pay kan bare brukes med Apples produkter, som iPhone. Samtidig er det bare et mindre antall norske banker som tillater at deres kort kan registreres i Apple Pay. På den andre side tillater ikke Apple Pay at man bruker Vipps i deres system.

De fleste norske bankene har samlet seg om Vipps. Så langt er det kun bankene Nordea, Sbanken og Santander som enten har eller snart åpner for at deres kort støtter bruk via Apple Pay.

Nordea-sjef i Norge, Snorre Storset, har tro på at nordmenn innen 2020 kan bruke Apple Pay til å betale over alt.

– Forskjellen er at du trenger ikke å ha med deg kortet, du trenger bare telefonen og kan holde den foran automaten, så betaler du automatisk, sier han.

Han vil ikke kommentere at hans norske bankkonkurrenter har valgt å holde seg vekk.

Stor utvikling

Den neste store utviklingen som kommer er betaling via betalingsfullmektiger eller tredjepart. Det norske lovverket, som følger EUs regler, vil være på plass om kort tid.

– I dag er det kun deg og banken som kan se i kontoen din og gjøre disposisjoner. Du gir en ordre til banken og så kan banken gjøre noe på kontoen din. Den nye loven åpne for en tredjepart. Du kan inngå avtale med for eksempel Vipps, og så kan Vipps betale fra kontoen din uavhengig av banken, forklarer Gjedrem og peker på at det ganske sikkert blir nyetableringer og spennende ting som skjer framover.

– Vi i Forbrukertilsynet er positive til innovasjon og utvikling så lenge de grunnleggende forbrukerrettighetene er ivaretatt. Det er flott at ting er enkelt og raskt, men det må være trygt, legger han til.

