Ap-folk vurderer endring i norsk sikkerhetspolitikk

Nyheter

Bråket rundt Trump er ikke et forbigående uvær, mener Ap-strateger og flere snakker åpent om at Norge må legge om kursen som konsekvens av stadig større usikkerhet om fremtiden til den transatlantiske alliansen, skriver Klassekampen.

Blant dem er Torgeir Larsen, tidligere statssekretær i Utenriksdepartementet og nå forsker på NUPI. Larsen var stabssjef for Natos generalsekretær Jens Stoltenberg i Brussel i to år. Nå mener han at grunnlaget for norsk sikkerhets- og utenrikspolitikk er i bevegelse og trekker en parallell tilbake til mellomkrigstiden.

– Vi har blitt vant til å ikke tenke på det basale grunnlaget for norsk suverenitet og sikkerhet. Nå er sårbarheten som småstat på vei tilbake, sier han.

Larsen legger til at det er viktig å ikke overdrive. NATO og alliansen med USA «lever godt». Likevel sier han at alliansens robusthet og forutsigbarhet er i ferd med å endres.

– Alt er ikke i endring, men noe grunnleggende er i bevegelse. Det må erkjennes, sier han.

– Europas forsvar og sikkerhet er basert på amerikansk help i større grad enn på svært lenge. Derfor er målet om å øke Europas forsvarsevne viktigere enn noensinne, sier han. Det gjelder også Norge, mener Larsen.

Tidligere utenriks- og forsvarsminister Espen Barth Eide, som sitter i Aps internasjonale utvalg sammen med Larsen, vil knytte Norge tettere til land som har sammenfallende interesser og verdier – spesielt Norden, Tyskland, Nederland og Storbritannia. I tillegg vil han at Norge skal delta der vi kan i EUs sikkerhetspolitiske initiativer

– Dette er ikke et alternativ til NATO, og vi skal heller ikke lete etter en ny stormakt som skal være vår «beskytter». Et sterkere nordisk samarbeid må skje innenfor rammen av de europeiske og transatlantiske strukturene, sier han.