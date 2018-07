Prosjektleder i London vil trene opp norske foreldre mot ungdomskriminalitet

Nyheter

Kelly Reid, som kjemper mot ungdomskriminalitet i London, ønsker å komme til Oslo for å trene opp norske foreldre.

Reid leder London-prosjektet «Parent's voice» som ble satt ned etter flere blodige gjengopprør i byen i 2015.

– Alle jobbet for å nå ut til ungdommene. Ingen tenkte på foreldrene, sier hun til Dagbladet.

Til å begynne med gikk organisasjonen dør til dør og delte ut brosjyrer om hvordan en forelder kan oppdage at barnet er på vei inn i en gjeng eller i ferd med å havne på feil side av loven. Reid samarbeider også med lokalt politi, og holder foredrag for politi og foreldre om cannabis-indusert psykose, seksuell utnyttelse, vold i tenåringsforhold og gjengtilknytning.

Hun forteller at velstående foreldre er vanskeligst å nå fram til.

– De sier ting som at «barna trenger privatliv».

Reid mener det er viktig å møte foreldre med forståelse, ikke fordommer.

– De fleste foreldre er ikke dårlige foreldre, bare veldig travle, sier hun.

Dagbladet har tidligere skrevet at 263 unge lovbrytere det siste året har blitt anmeldt tre eller flere ganger for å ha begått kriminalitet i større eller mindre grad i Oslo.

Reid sier at hun gjerne tar turen over for å trene opp norske foreldre.