Sykkelrittet Viking Tour har ankommet Vesterålen

Nyheter

Viking Tour er nå kommet til Vesterålen. Rittleder Geir Ellingsen opplyser at denne ukas 250 deltakere startet i Lødingen i går morges. Deretter syklet de til Andøy via Nasjonal turistvei på vestersiden for så å avslutte etappen på Andenes søndag kveld.

– Vi hadde premieutdeling med utdeling av premien til etappevinnere og ledertrøyene til de som leder sammenlagt, forklarer Ellingsen.

Viking Tour er et løp både for de som ønsker en aktiv ferie med litt trim og for de som ønsker å konkurrere.

– Vi har en egen konkurranseklasse og en tirmklasse. Flesteparten av deltakerne er fra Tyskland, men det er også folk fra New Zealand og Australia. Omlag 30 prosent av deltakenre er nordmenn, forklarer Ellingsen.

Starten på dagens etappe var idrettshallen på Andenes, og deretter går turen langs Andøys østerside og videre gjennom Sorltand med endepunkt Stokmarknes i kveld. I morgen tidlig går turen videre til Napp og Reine.

– Disse syv dagene foregår i Lofoten og Vesterålen, mens vi har mange andre ritt rundt omkring i løpet av sommeren også, avslutter Ellingsen.