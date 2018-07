Årets tørkesommer kan bli verre enn i 1947

Nyheter

Den 71 år gamle rekorden fra 1947 er blitt kjent som den verste tørken i manns minne. Klassekampen skriver at det er for tidlig å konkludere med om 2018 vil gå forbi dette «uåret», men at månedene mai, juni og juli så langt i år er tørrere enn de samme månedene den gang.

– Det er mye tørrere så langt i sommer enn i 1947, som blir sett på som den tørreste sommeren i de årene man har gjort målinger, sier klimaforsker Ketil Tunheim ved Meteorologisk institutt til avisen.

Spesielt tørt har det vært i Hedmark, Oppland og Møre og Romsdal.

– I disse månedene har det kommet halvparten så mye regn som i 1947, sier han.

Så langt i år har det vært tørrere enn i 1947 i alle landets fylker, med unntak av Akershus, hvor det har vært mer nedbør enn den gang. I Østfold er situasjonen omtrent lik, mens det var vått begge årene i Nordland, Troms og Finnmark.

Konsekvensene av årets tørke ser også ut til å bli verre enn i 1947. Høyskolelektor Thomas Cottis ved Høgskolen i Innlandet har gått gjennom avlingsstatistikken til SSB, og mener at tørken i 1947 var moderat i forhold til i år.

– Tørken i 1947 hadde liten effekt på avlingene sammenlignet med i år. Den totale avlingen i år blir trolig ikke mer enn det halve av normalen, sier han.