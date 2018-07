Norge gir utdanningsstøtte til barn med nedsatt funksjonsevneI

Nyheter

Målet er å sikre barn og unge et bedre skoletilbud, blant annet gjennom å sikre at utdanningsplaner tar hensyn til elever med nedsatt funksjonsevner. Pengene skal også sikre bedre forskning og statistikk, skriver Utenriksdepartementet i en pressemelding. Støtten skal bli gitt over en periode på tre år.

– Norge har forpliktet seg til å fremme funksjonshemmedes rettigheter gjennom både Konvensjonen om rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne og gjennom FNs bærekraftmål. Nå går vi fra ord til handling. Dette nye initiativet vil bidra til at barn og unge med funksjonshemning får bedre tilgang til utdanning, verden over, sier utviklingsminister Nikolai Astrup (H).

Norske og britiske myndigheter bidrar med penger til Initiativet for inkluderende utdanning (IEI), som lanseres onsdag i samarbeid med Verdensbanken, som skal styre fondet. Målet med IEI er blant annet å sørge for bedre statistikk og forskning, samt å sikre at utdanningsplaner tar hensyn til funksjonshemmede barn.