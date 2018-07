1 av 3 bilpassasjerer i Nordland har vært redd for at sjåføren skulle sovne.

Nyheter

Uavhengig av om du forårsaker en ulykke eller ikke, er det straffbart å være så trøtt at du utgjør en fare i trafikken.

– Trøtte sjåfører kan faktisk være like farlige som promillekjørere, sier kommunikasjonssjef Pål Rune Eklo i en pressemelding.

I undersøkelsen svarer 9 av 10 passasjerer at de sier fra når de merker at sjåføren holder på å duppe av.

– Sjåføren har hovedansvaret, men det er veldig bra at passasjerene hjelper sjåføren og sier fra at nok er nok, sier Eklo.

Hvis man først har blitt trøtt er det bare to ting som hjelper; bytt sjåfør eller stopp og sov. Alt annet er å lure seg selv.

Trøtte sjåfører

Tidligere undersøkelser viser at 1 av 10 bilister har sovnet bak rattet, mens så mange som 6 av 10 har vært så

trøtte at de har vært redde for å sovne. Tretthet har skapt farlige situasjoner for nærmere halvparten.

Ifølge Statens Vegvesen har trøtthet vært medvirkende årsak til 14 prosent av alle dødsulykker i trafikken i Norge i løpet av en 10-årsperiode.

Mange forsikringssaker – store mørketall

Gjensidige får rundt 60 meldinger i året der ulykken skyldes at sjåføren har sovnet bak rattet. Gjennomsnittlig reduksjon av erstatningen er på 20 prosent.

Avkortning i hvert enkelt tilfelle baseres på en helhetlig vurdering av situasjonen. Den største avkortningen har hittil vært 75.000 kroner.

– Mange vil ikke innrømme at de sovnet bak rattet, og derfor tror vi at langt flere ulykker har årsak i dette, sier Eklo.