UiO vil kvotere inn menn på psykologistudiet – får blankt avslag

Årets søkertall til høyere utdanning viser at 51 menn er tilbudt plass på profesjonsstudiet i psykologi ved Universitetet i Oslo (UiO), en andel på 24,4 prosent og farlig nær Stortingets kritiske grense på minimum 20 prosent studenter av hvert kjønn. Hvis fire av mennene som fikk plass skulle falle fra, er ikke kvoten oppfylt.

UiO har søkt om en forsøksordning med kvote på 30 prosent menn på studiet, men fikk i januar avslag fra Kunnskapsdepartementet. Begrunnelsen er at kvoteordning først kan brukes når et studium faktisk har lavere andel av et av kjønnene enn 20 prosent.

Nybø sier til Dagens Næringsliv at UiO ikke skal lene seg tilbake og vente på kvotering, men derimot ta ekstra ansvar for å sikre kjønnsbalansen.

Prorektor Gro Bjørnerud ved UiO opplever vedtaket som rigid.

– De som har arbeidet med dette reagerer med skuffelse og en anelse forferdelse, sier hun.

Hun får støtte fra stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg (Ap) i Utdannings- og forskningskomiteen, som sier Arbeiderpartiet krever at Nybø rydder opp og gir tillatelse til å kvotere inn flere mannlige psykologstudenter.