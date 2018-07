I natt kan det bli tropenatt i Vesterålen

Nyheter

Ifølge Wikipedia er tropenatt en natt der lufttemperaturen ikke går under 20 grader celsius. Tropenetter i Norden forekommer normalt sett på ettersommeren, når havtemperaturen langs kysten er maksimal, som vil si over 18,5 °C.

To netter på rad?

Vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt, Gunnar Livik, forteller at alt ligger til rette for to påfølgende tropenetter på rad i Vesterålen.

– Det er store muligheter for at det blir tropenatt natt til lørdag hos dere, men enda større mulighet natt til søndag, understreker Lidal, og legger til at de eksakte kravene for at en natt kan defineres som tropenatt, innebærer at temperaturen ikke går under 20 grader fra klokken åtte om kvelden til klokken åtte om morgenen.

Vinden er avgjørende

Meteorologen opplyser at det i stor grad er vindretningen som avgjør om det blir tropenatt eller ikke.

– For at det skal bli tropenatt, er det nødvendig med en del vind. Det gjør at den varme lufta som ligger i de høyere temperaturlag, blir blandet ned til bakkenivå. Er det en del overskyet vær når det er tropenatt, kan det dessuten bidra til å redusere varmetapet i løpet av natten, forteller Livik.

Årets første tropenatt Årets første tropenatt ble registrert av målestasjoner i Nordland og Møre og Romsdal natt til mandag.

God kombinasjon

Livik minner om at det også er måneformørkelse natt til lørdag og mener at de to fenomenene er en utsøkt grunn til å komme seg ut i sommernatta.

– Det er en god kombinasjon, dessuten slipper man å fryse, slår statsmeteorologen fast.