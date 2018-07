En av fem har opplevd upassende drikking i båt

Nyheter

For å føre større båter i Norge gjelder en promillegrense på 0,2, mens det er lov å føre fritidsbåter under 15 meter i lengde med opptil 0,8 i promille.

– Vi vet det drikkes mye alkohol i båt om sommeren. Det skjer noe rart med oss nordmenn når sola titter fram og vi har fri. Da vil vi gjerne kose oss litt ekstra, og for noen betyr det å ta en kald øl på ripa. Men det er tydelig mange som synes det går over en grense, sier generalsekretær Randi Hagen Eriksrud i Av-og-til.

Krav til rask reaksjon

Ifølge undersøkelsen utført av Respons Analyse er tallet høyere blant dem som selv fører båt. Mer enn hver fjerde båtfører har opplevd det de selv mener er upassende alkoholbruk i båt.

– De som er vant med båt, vet hva det innebærer av uforutsigbarhet og krav til kort reaksjonstid og god balanse. Da er det kanskje lettere å se det problematiske med båt og alkohol, sier Eriksrud, som selv har mye erfaring med båt; hun har blant annet krysset Atlanterhavet.

– Jeg har merket på kroppen alt det uforutsigbare havet har å by på, og erfaringene levner ingen tvil. En uforutsigbar sjø krever et klart hode. Derfor håper vi at båtførere tar hensyn til passasjerer og andre båtførere og husker på alkovett på båtturen resten av sommeren, sier hun.

Vil ha samme grense

I en spørreundersøkelse fra 2017 svarte 72 prosent at det bør være samme promillegrense til sjøs som på veien, altså 0,2. Undersøkelsen ble gjennomført av Kantar TNS Gallup på oppdrag fra organisasjonen MA – rusfri trafikk.

Ifølge NRK gjenopptar KrF forslaget fra 2015 om å senke promillegrensen til sjøs.

– Vi har en ulykkesstatistikk som sier at cirka 25 prosent av alle drukningsulykkene skyldes bruk av alkohol, sier stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan.

Forslaget legges fram til høsten.

– Folk, også på Stortinget, vil forstå at det er viktig med en promillegrense på 0,2, sier Grøvan.