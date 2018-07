Ingen tropenatt i Vesterålen

Nyheter

Fredag skrev VOL at det ifølge Meteorologisk institutt, var gode muligheter for tropenatt i Vesterålen natt til lørdag, men slik gikk det ikke. For ifølge instituttet var det bare tropenatt ett sted, på Sømna sør på Helgeland som hadde 21,1 grader, skriver NTB.

Da VOL snakket med statsmeteorolog Gunnar Lidal fredag kveld, sa han at det var større muligheter for tropenatt natt til søndag, fordi temperaturen er ventet å være noe høyere lørdag kveld.

Men selv om det ikke ble tropisk i Vesterålen, var det tilfellet flere andre steder i landet. Meteorologisk institutt opplyser på Twitter at det var tropenatt hele 13 steder i løpet av natten. Varmest var det i Lysebotn i Rogaland, der temperaturen aldri var under 25 grader.

Kravet til at en natt kan defineres som tropenatt, er for øvrig at temperaturen ikke går under 20 grader fra klokken åtte om kvelden til klokken åtte påfølgende morgen.