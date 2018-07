Sandberg gjenvalgt som leder

Nyheter

I helga var det duket for Folkeaksjonen Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja sitt åttende landsmøte, der rundt 50 folkeaksjonister deltok, heter det i en pressemelding.

Lørdag var det tid for årsmøte, med 43 delegater fra hele landet, som ble blant annet handlet om kampen for at et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja er i medvind, stadig flere politiske partilag slutter seg til kravet om varig vern og at organisasjonen stadig får flere medlemsutvikling.

På møtet ble det vedtatt en resolusjon for til støtte aksjonen Oil Free Seas Australia sin kamp mot oljeboring i The Great Australian Bight.

Odd Arne Sandberg fra Kabelvåg ble gjenvalgt som leder. Gjenvalgt ble også resten av styret, inkludert Ingrid Skjoldvær fra Sortland, som ble gjenvalgt som nestleder.

– Det er en stor ære bli gjenvalgt som leder for Folkeaksjonen Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja. Organisasjonen er i medvind og årsmøtet ha vedtatt en ambisiøs arbeidsplan som skal legge grunnlag for en endelig seier i neste runde, sier Sandberg i en pressemelding.

– Vi vil ha mye fokus på Arbeiderpartiets Landsmøte 15 april neste år. Målet er selvfølgelig at det møtet skal si nei til konsekvensutredning og ja til varig vern av Lofoten, Vesterålen og Senja, legger han til i pressemeldingen.