Dømt for oppbevaring av amfetamin og hasj

Kvinnen, som gav en uforbeholden tilståelse i retten, har oppbevart narkotika i egen bopel, som inkluderte amfetamin og hasj. Siktede er også tidligere straffer for overtredelse av legemiddelloven

Kvinnen ble dømt for overtredelse av straffeloven og må i fengsel i ett år. Fullbyrdelse av straffen utsettes i medhold av straffeloven, med en prøvetid på to på år, ved at hun gjennomfører narkotikaprogram med domstolkontroll.

I tillegg dømmes hun til inndragning av 114.500 kroner. Den domfelt erklærte at hun vedtok dommen.