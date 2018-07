Varm rein og sau søker inn i tunnelene

Nyheter

– Når temperaturen stiger trekker dyr i enkelte tilfeller inn i tunnelene for å kjøle seg ned, sier Siril Veiåker Nilsen på Vegtrafikksentralen i Region nord.

Meldinger om beitedyr på vegen kommer inn fra hele Nord-Norge. Fredag i forrige uke kolliderte en MC-fører med en sau inne i Sjonstitunnelen på fv. 17 i Rana kommune på Helgeland.

I Finnmark ble det mandag denne uka rapportert om reinsdyr inne i Øksfjordtunnelen. Harstad Tidende har skrevet om sauer i og ved veien i 90-sonen rundt Boltåsen.

Meld fra til politi eller eier

– Vi oppfordrer trafikantene til å være særlig oppmerksomme i områder hvor det er skiltet om fare for å møte beitedyr og vilt. Det er ikke alltid like lett å få øye på dyr som beiter i veikanten. Da kan det være lurt å senke hastigheten, sier Nilsen.

Hvert år blir et stort antall dyr drept på veiene. Som trafikant har du plikt til å hjelpe et dyr som åpenbart er skadet eller hjelpeløst.

– Hvis det er snakk om beitedyr eller storvilt, og det ikke er mulig å yte god nok hjelp, skal du varsle eieren eller politiet.

Plikter ved påkjørsel

Plikten til å hjelpe skadde dyr er hjemlet i vegtrafikkloven og lov om dyrevelferd:

«Dyr fra dyrehold og storvilt skal ikke avlives dersom det lar seg gjøre å få tak i eieren, veterinær eller politiet innen rimelig tid. Er det åpenbart at dyret ikke kan leve eller bli friskt, kan den som treffer på dyret avlive dette med det samme».

– Hvis dyret er blitt skadet, må stedet hvor uhellet skjedde merkes godt, slik at personell fra kommunen lett kan finne stedet. For å hindre unødig lidelse, er det viktig at kompetent personell kan foreta søk og vurdere om dyret skal avlives, skriver Statens vegvesen på sine nettsider.

De tidligere obligatoriske viltnemdene ble avviklet i 1992 og organiseringen av viltforvaltningen varierer nå mellom kommunene.