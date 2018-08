Nå er det snart siste sjanse for å stemme på at Nord-Norges fineste utsikt er i Vesterålen

Nyheter

Ifølge NRK Nordland kom det inn mer enn 4300 bidrag ved fristens utløp. Hovedregelen for å delta, har vært at motivet på bildet må være av egen utsikt fra enten hus eller hytte (ikke fjelltopp eller lignende). VOL har tidligere skrevet om at ett av de ni bildene i konkurransen, er fra Ulvøya i Hadsel.

Vaktsjef i NRK, Markus Tonhagen, som er involvert i Nord-Norges Fineste Utsikt-prosjektet, forteller at folk fortsetter å sende inn bilder i store mengder.

– Bildene renner inn, noe som er veldig hyggelig. Selv om finalistene for lengst er plukket ut, vil de innsendte bildene bli postet på konkurransens Instagram-side, sier han.

Fristen for å sende inn bilder, og ikke minst for å stemme på finalistene, går ut førstkommende søndag.