jubler for at Bodø Arbeiderparti går for oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

– Bodø AP viser at de setter fisken og fremtida over kortsiktig profitt fra miljøskadelig olje. Nå håper vi at Nordland vil gjøre det samme når de har sitt årsmøte i april, og at partiet nasjonalt snur på landsmøtet til neste år, sier Gaute Eiterjord, leder i Natur og Ungdom, i en pressemelding.

Tidligere i år sa også Sortland Arbeiderparti nei, som første Arbeiderparti-lokallag i Vesterålen. Det samme har også fylkeslag i Oppland, Hedmark og Møre og Romsdal gjort. I Lofoten er alle Arbeiderparti-lokallagene mot olje.

– Fiskerne og forskerne er enige i at olje og fisk ikke går sammen. Nå virker det endelig som at grasrota i AP verdsetter fornybare arbeidsplasser over kjappe penger og ødelagt natur, sier Eiterjord i pressemeldingen.