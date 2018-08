En person skadd etter trafikkulykke mellom Bjerkvik-Evenes

Nyheter

Ulykken skjedde fredag kveld på E10 ved Skallvatnet, mellom Bjerkvik og Evenes.

Nødetatene rykket ut etter at en trailer skal ha kjørt inn i en personbil.

– En person har smerter i ryggen, blir behandlet nå, skriver politiet i Nordland på Twitter etter at ambulanse var kommet til stedet.

Det er redusert fremkommelighet forbi åstedet, opplyser politiet.

Klokken 18.25 melder politiet at to personer fraktes til sykehus for nærmere undersøkelse og behandling. En tredje person i personbilen kom uskadd fra kollisjonen.

– Bilberging er på stedet og jobber for å få veien åpen for normal ferdsel, tvitrer politiet.