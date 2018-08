Nyheter

For Nordland melder meteorologene at vi kan vente oss sørvestlig bris, periodevis frisk bris på kysten sør for Bodø. Sør for Bodø regn, ellers enkelte regnbyger.

Temperaturen kan komme opp i 14 grader i løpet av dagen, og det er ventet lite vind. Det er nordøst og nord som vil bli vindretningen, og det er ventet lett bris, fem sekundmeter.

Når det gjelder nedbørsmengden spår meteorologene beskjedne 0,4 millimeter.