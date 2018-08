Rekordstor økning for eksport av fersk torsk

Nyheter

Det er en volumøkning på 118 tonn eller 5 prosent, og en verdiøkning på 10 prosent fra juli i fjor, viser den siste eksportstatiltikken fra Norges Sjømatråd, skriver Kyst og Fjord.



Så langt i Norge har det blitt eksportert 53.000 tonn fersk torsk i Norge, inkludert filet for 1,9 milliarder kroner. Det er imidlertid en volumnedgang på 2 600 tonn eller fem prosent.

– Vi ser fortsatt en økning i eksport av fersk torsk utenom hovedsesongen, mye av forklaringen ligger nok i ferskfiskordningen og levendelagring. Til tross for at prisen falt litt i juli er gjennomsnittsprisen for fersk hel torsk ni prosent høyere så langt i år sammenlignet med samme periode i 2017, sier Ingrid Kristine Pettersen, sjømatanalytiker i Norges sjømatråd.



I løpet av juli eksporterte Norge 3 900 tonn fryst torsk, inklusiv filet, for 155 millioner kroner. Det er en volumnedgang på 2 980 tonn eller 43 prosent og en verdinedgang på 29 prosent eller 64 millioner kroner fra juli i fjor.